انت الان تتابع خبر.اسعار الخضار و الفواكة بالسوق المحلي الإثنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الإثنين، 3447 طنا، منها 2378 طن خضار، و863 طن فواكه، و 206 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25، والبطاطا بين 20 و30، والبندورة بين 6 و12، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 25 و50، والليمون بين 50 و70، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.