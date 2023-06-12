هاني برزي: البورصة السلعية تحدد أسعار المنتجات بوضوح وفقا…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 10:10 مساءً - إسلام سالم _ قال هاني برزي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن طرح سلع الأرز والسكر والردة في البورصة المصرية للسلع “أمر جيد بكل تأكيد”.

وأضاف برزي، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن البورصة السلعية تعمل على إعلان سعر السلعة بشكل واضح ويتحدد بحسب العرض والطلب عند تنفيذ عمليات التداول.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية أن أسعار السلع والخامات مرتفعة خلال الفترة الحالية لارتباطها بسعر صرف النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

وتوقع برزي استمرار حالة عدم وضوح الرؤية فيما يخص أسعار السلع حتى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة وأن جميع التجار والموردين يسعرون منتجاتهم على أساس سعر دولار أكبر من المعلن من جانب البنك المركزي المصري في ظل صعوبة الحصول على الدولار بنفس سعر المركزي خلال الفترة الحالية.

وعن أبرز السلع التي رشحها للتداول على منصة البورصة المصرية للسلع، أشار إلى ضرورة تداول السلع الأساسية لما تمثله من أهمية كبيرة، منها: الأرز والسكر والبذور الزيتية والفول، بجانب استمرار تداول القمح.

وكان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، الدكتور إبراهيم عشماوي، قد أعلن، أول أمس السبت، عن دخول نحو 4 سلع جديدة للتداول بالبورصة خلال الفترة المقبلة، هي: القطن، والردة، والسكر، والأرز، بجانب دراسة طرح فول الصويا أيضا.