وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن من الأعلاف بقيمة 100…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 10:10 مساءً - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، قد تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وأضاف ان الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بحوالي 53.4 مليون دولار وحوالي 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 5 مليون دولار.

وقال القصير إنه خلال الاسبوعين الماضيين فقط قد تم الإفراج عن أكثر من 360 الف طن من الأعلاف (الذرة وفول الصويا) مؤكدا أن زيادة الافراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم في انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالاعلاف مناشدا الجميع بتحمل مسئوليتهم الوطنية في هذه المرحلة مشيرا إلى أن الدولة لا تألو جهدا في توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة ، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار

وأكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.