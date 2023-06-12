مال وأعمال

مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 10:10 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأحد، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية عبر ممارسة شراء دولية للتوريد في الفترة من 20 يوليو إلى الخامس من أغسطس 2023.

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وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 يونيو.

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وأعلنت الهيئة أيضا ممارسة للزيوت النباتية المحلية اليوم الأحد لشراء ما لا يقل عن 1000 طن من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023 على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا في 13 يونيو.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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