كيف يمكن للمستثمرين الأردنيين التعامل مع التقلبات

رياض - احمد صلاح - في ظل تجارب الأسواق العالمية بتقلبات كبيرة في عام 2023، يبحث المستثمر,ن في الأردن وحول العالم عن سبل للاستفادة من فرص النمو وإدارة المخاطر. تتناول هذه المقالة آخر أخبار الأسواق المالية مع التركيز على أداء شركات التكنولوجيا الكبرى وتأثير الأحداث العالمية على أسعار الأسهم واستراتيجيات المستثمرين الأردنيين للتعامل مع تقلبات السوق.



شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع بنمو السوق



في عام مليء بعدم اليقين العالمي، تمكنت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وألفابيت ومايكروسوفت وميتا من تحقيق تقدم ملحوظ. ارتفعت أسعار أسهمهم بين 18% و 70%، وبلغت قيمتهم السوقية المجمعة 5.1 تريليون دولار، مما يمثل حوالي 15% من إجمالي مؤشر S&P 500. تواصل هذه الشركات دفع نمو قطاع التكنولوجيا والسوق الأوسع، مع تأثير نجاحها على المستثمرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الأردن.



يمكن إرجاع الأداء المتميز لهذه الشركات التكنولوجية الكبرى إلى عدة عوامل. تتمثل إحدى العوامل الرئيسية في قدرتهم على الابتكار والتكيف مع التغيرات السريعة الناجمة عن التحديات العالمية المستمرة. مع اعتماد الشركات والمستهلكين على الخدمات الرقمية بشكل متزايد، استغلت هذه الشركات العملاقة فرصة توسيع مجموعة منتجاتها والاستفادة من التحول السريع نحو التحول الرقمي.



علاوة على ذلك، أدى النجاح المالي لهذه الشركات إلى زيادة ثقة المستثمرين، مما جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المؤسسين والأفراد. ونتيجة لذلك، استمرت أسعار أسهمهم في الارتفاع، مما أدى إلى تكرار التأثير الإيجابي الذي يعزز نموهم. بالنسبة للمستثمرين الأردنيين، يمكن أن توفر التعرض لهذه الشركات التكنولوجية الكبرى فوائد كبيرة، حيث أظهرت أسهمهم تحقيق نمو قوي ومستدام حتى في أوقات الضبابية الاقتصادية العالمية.



انخفضت الأسهم العالمية قليلاً مع استعداد المستثمرين لأسبوع اقتصادي مكتظ



تراجعت الأسهم العالمية قليلاً مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة واجتماعات البنوك المركزية وتقارير الارباح من عمالقة التكنولوجيا الكبرى. مؤخرًا، تراجع مؤشر MSCI لجميع الدول العالمية، الذي يتتبع الأسهم في 50 دولة، بنسبة 0.5% في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تقلبات السوق قصيرة الأجل.



في الأسابيع المقبلة، سيكون المستثمرين يراقبون عن كثب إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من عام 2023، وبيانات التضخم في منطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات الصينين للتصنيع. ووفقًا للمحللين، من المتوقع أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة قد نما بمعدل سنوي قدره 3.5% في الربع الأول، في حين يُتوقع أن يظل معدل التضخم في منطقة اليورو قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي (ECB) البالغ 2%. يُتوقع ايضاً أن يظهر مؤشر مديري المشتريات الصيني للتصنيع توسعًا متواضعًا، حيث يشير قراءة أعلى من 50 إلى النمو.



التعامل مع تقلبات السوق والخسائر في التداول



في ظل تغير المناظر المالية باستمرار، يجب على المستثمرين الأردنيين التكيف وتعلم كيفية التعامل مع تقلبات السوق. تنشأ السؤال "كيف تتعامل مع الخسائر في التداول؟" إحدى الاستراتيجيات هي تنويع الاستثمارات. إن تنويع الاستثمارات مبدأ أساسي في إدارة المخاطر ويمكن أن يساعد المستثمرين على تقليل تأثير تقلبات السوق على محافظهم. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن ليس جميع الاستثمارات ستؤدي بشكل جيد في نفس الوقت أو ستتأثر بأحداث السوق بنفس الطريقة. من خلال نشر الاستثمارات عبر قطاعات مختلفة وفئات الأصول والمناطق، يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر الشاملة في محافظهم وتحسين العوائد بشكل محتمل.



يعتبر اتباع نهج منضبط للاستثمار جانبًا آخر أساسيًا للتعامل مع تقلبات السوق وتقليل الخسائر في التداول. قد يشمل ذلك وضع أهداف استثمارية محددة وتحديد مستوى التسامح مع المخاطر وإنشاء خطة استثمارية مفصلة. يمكن أن توجه خطة الاستثمار المدروسة جيدًا المستثمرين الأردنيين في اتخاذ قرارات مستنيرة وتساعدهم على تجنب اتخاذ قرارات عاجلة تستند إلى المشاعر أو تقلبات السوق قصيرة الأجل.



يمكن أن تساعد تنفيذ أوامر وقف الخسارة وتقنيات تحديد المراكز أيضًا على إدارة المخاطر وتحديد الخسائر في التداول. تعتبر أمر وقف الخسارة تعليمة لبيع الأوراق المالية عندما تصل إلى سعر محدد مسبقًا، مما يضع سقفًا على الخسارة المحتملة التي قد يتكبدها المستثمر. من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة، يمكن للمستثمرين الأردنيين إدارة مخاطرهم على الجانب السلبي وحماية محافظهم من انخفاضات كبيرة في أسعار الأصول.



تتعلق تحديد المراكز من ناحية أخرى بتحديد المبلغ المناسب من رأس المال الذي يتعين تخصيصه لاستثمار معين بناءً على مستوى المخاطر الخاص به. من خلال تخصيص مبالغ أصغر للاستثمارات الأكثر مخاطرة ومبالغ أكبر للاستثمارات الأكثر تحفظًا، يمكن للمستثمرين موازنة مخاطر محفظتهم وتجنب الخسائر الكبيرة الناجمة عن أي استثمار فردي.



وأخيرًا، يمكن أن تساعد طلب المشورة المهنية والبقاء على اطلاع على تطورات السوق المستثمرين في التعامل مع تقلبات السوق وإدارة الخسائر المحتملة في التداول. يمكن أن يقدم المستشارين الماليين والمحللين والخبراء الآخرين رؤى قيمة وإرشادات حول اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار وتقنيات إدارة المخاطر. من خلال الاستفادة من هذه الموارد، يمكن للمستثمرين الأردنيين اتخاذ قرارات أكثر ثقافة والتعامل بشكل أفضل مع العالم المعقد للاستثمار، حتى خلال فترات الشك والتقلبات المرتفعة في السوق.



تقرير كريدي سويس عن تدفقات الأصول الهائلة وسط الاستحواذ



عانت البنوك السويسرية كريدي سويس من اضطرابات كبيرة، حيث سجلت تدفقات صافية للأصول تزيد عن 61 مليار فرنك سويسري (أكثر من 68 مليار دولار) في الربع الأول. مع ترتيب الحكومة السويسرية للاستحواذ على البنك من قبل منافسه UBS، استمر المستثمرون في سحب الأصول. يسلط هذا التطور الضوء على أهمية مراقبة استقرار المؤسسات المالية وضبط استراتيجيات الاستثمار وفقًا لذلك.



توضح تدفقات الأصول الضخمة في كريدي سويس المخاطر المحتملة المرتبطة باستثمار المؤسسات المالية في أوقات عدم اليقين. بالنسبة للمستثمرين الأردنيين، يشير هذا الوضع إلى ضرورة مراقبة استقرار الشركات التي يستثمرون فيها والاستعداد لإجراء التعديلات المطلوبة حسب الحاجة. من خلال البقاء على اطلاع حول الصحة المالية لاستثماراتهم وتنويع محافظهم، يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم بشكل أفضل من التغيرات المفاجئة في السوق والحفاظ على استراتيجية استثمارية أكثر مرونة.



يتجه سوق المعدات الواقية الشخصية القابلة للتصرف للنمو الكبير



مع استمرار الطلب العالمي على المعدات الواقية الشخصية (PPE) في الارتفاع، من المتوقع أن يصل سوق المعدات الواقية الشخصية القابلة للتصرف إلى 22.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.8% من عام 2022 إلى 2031. يمكن للمستثمرين الأردنيين الباحثين عن فرص نمو في قطاع الرعاية الصحية أن ينظروا في استكشاف الشركات المشاركة في إنتاج وتوزيع المعدات الواقية الشخصية القابلة للتصرف.



يدفع سوق المعدات الواقية الشخصية القابلة للتصرف بسبب العوامل المتنوعة، بما في ذلك زيادة الوعي حول سلامة العمل والقلق المستمر بشأن الجائحة وتنفيذ التنظيمات الصارمة لضمان حماية الموظفين. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد الشركات العاملة في هذا القطاع نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة. وهذا يمثل فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الأردنيين المهتمين بالاستفادة من توسع صناعة الرعاية الصحية.



تراجعت أسهم Regions Financial Corporation وسط تقلبات السوق



على الرغم من تقلبات السوق العامة، لم تتمكن جميع الشركات من النجاح. مثلاً، انخفضت أسهم Regions Financial Corporation (RF)، حيث تقع القيمة السوقية الحالية للسهم الواحد عند 3.95 دولار، أقل من متوسط السعر المتوقع من قبل المحللين عند 22.56 دولار. يعتبر هذا تذكيراً للمستثمرين الأردنيين بممارسة الحذر وإجراء البحوث الشاملة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في أوقات ارتفاع تقلبات السوق.



يمكن أن يعزى انخفاض سعر سهم Regions Financial Corporation إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تأثير الشك الاقتصادي المستمر وأداء الشركة المالي المحدد. كمصرف إقليمي، قد يكون RF أكثر تعرضاً للظروف الاقتصادية المحلية، مما يجعله عرضة لتقلبات الاقتصاد الإقليمي. ويسلط هذا الضوء على أهمية تقييم الشركات والصناعات الفردية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.



في الختام، على الرغم من استمرار تجارب الأسواق المالية العالمية في الارتفاعات والانخفاضات، فإن المستثمرين الأردنيين لديهم عدة استراتيجيات متاحة للتعامل مع التقلبات والخسائر المحتملة في التداول. من خلال البقاء على اطلاع وتنويع الاستثمارات والحفاظ على منظور طويل الأجل، يمكن للمستثمرين في الأردن تحسين موقعهم للاستفادة من فرص النمو وتقليل المخاطر وتحقيق أهدافهم المالية في النهاية. حيث يستمر العالم في التطور وتقديم التحديات الجديدة، يصبح التكيف والبقاء على اطلاع أكثر أهمية من أي وقت مضى للمستثمرين الذين يتطلعون إلى النجاح في المشهد المالي المتغير باستمرار.