مال وأعمال

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:12 صباحاً - أ ش أ – وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024.

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كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.

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ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2023 – 2024.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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