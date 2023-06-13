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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:12 صباحاً - أ ش أ – وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024.
كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2023 – 2024.
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