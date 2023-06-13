نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكهرباء: جار الإعداد لافتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:12 صباحاً - هاجر عطية – أكد الدكتور خالد محمد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن السيبراني باعتباره قوة دفاعية مهمة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية ومواجهة المخاطر السيبرانية.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني (CAISEC-2023).

وألقى الدستاوى الضوء على مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ استراتيجية القطاع نحو التحول إلى الطاقة الخضراء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن مما دفع قطاع الكهرباء إلى العمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أنه يتم استخدام تكنولوجيا الإتصالات وإنترنت الأشياء IOT في المشروعات التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال عدة محاور؛ على رأسها منظومة العدادات الذكية، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب العدادات الذكية للوقوف على أحدث التكنولوجيات في هذا المجال وكذلك تم إنشاء مركز بيانات رئيسي لإدارة العدادات الذكية ومركز بيانات إحتياطي والبدء في تنفيذ خطة مشروعات العدادات الذكية أخذًا في الإعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنظومة كاملة ضد أي هجمات سيبرانية أو اختراقات للمنظومة.

وتابع: كما وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وقد اعتمدت هذه الخطة على محورين متتاليين؛ هما: رفع كفاءة شبكات التوزيع وتدعيمها حيث تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات بقيمة 41.8 مليار جنيه منذ عام 2014 لإحلال وتجديد الشبكات.

كما أشار إلى التوسعات المطلوبة لمجابهة الأحمال وتحويل الشبكات من نظام الربط الطرفي (Radial) إلى نظام الربط الحلقى (Ring) حتى يمكن الاستفادة المثلى من مشاريع التحكم الحالية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع من خلال تنفيذ عدد 19 مركز تحكم لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتم البدء فى تنفيذ عدد 9 مراكز تحكم حيث تم الإنتهاء من 5 مراكز وجارى الإنتهاء من 4 مراكز تحكم.

ونوه الدستاوي إلى توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الإتصالات الأربع العاملة في مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة، يوم 7 يونيو الجاري، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية أوصلت لأكثر من 160 شاحن كهربائي، و 70 محطة شحن مقامة حالياً، وجارٍ تنفيذ 169 شاحن كهربي لعدد 56 محطة شحن أخرى، في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

وأضاف أنه في مجال تطوير الخدمات المقدمة لإرضاء العميل، فقد أتاحت الوزارة قنوات متعددة مثل مراكز الخدمة، الخط الساخن، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، التطبيقات الإلكترونية لتوفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية.

وأشار إلى إتاحة قنوات اتصال منتشرة على مستوى الجمهورية من خلال سيارات خدمة متنقلة لتكون مجهزة بجميع الوسائل التكنولوجية والتي من خلالها يتم تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين كافة في المناطق النائية والبعيدة.

وتابع: كما أطلقنا تطبيقات جديدة خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء (تطبيق طوارئ الكهرباء) – (تطبيقات الاتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة).

كما نوه بأنه جارٍ حاليا الإعداد لافتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمى (Digital command center) بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة ومتابعة جميع المنظومات الرقمية بشركات توزيع الكهرباء.

وأشار أيضَا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات المعنية والمتخصصة في هذا المجال لتأمين البنية التحتية لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر (توزيع – إنتاج) ومن ثم أنشأت مركز عمليات الأمن السيبراني لمراقبة وتقييم أنظمة المعلومات الخاصة لها (المواقع الإلكترونية والتطبيقات وقواعد البيانات ومراكز البيانات – الخوادم – الشبكات – أجهزة الحاسب الألى وقنوات الاتصال).

وتابع: كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة لحماية البنية التحتية الحرجة.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السيبراني يوم 6 يونيو بهدف إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها وشركاتها التابعة طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء.