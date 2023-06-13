نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: جار الإعداد لحزمة جديدة من الحوافز بهدف جذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:13 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة المصرية؛ لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال عدة مسارات على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، مضيفا أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

وتطرق مدبولي إلى الحوافز التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد حزمة أخرى من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء في الوقت نفسه أن الحكومة تصغي لأية مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولدينا الاستعداد التام للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.

وبدوره، توجه الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، بالشكر على الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة السيد الرئيس، مؤكدا أن الاتحاد يدرك تماما الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية والحكومة بالاستثمار والمستثمرين.

وقال هلال إن القرارات الأخيرة الـ22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لاقت ارتياحا كبيرا بين أوساط المستثمرين.

وطالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال الاجتماع، باستمرار القوانين واللوائح التي أنشئت بمقتضاها الشركات طوال مدة عملها، باعتبار أنها قد بنت عليها دراساتها، مطالبين أيضًا بتيسير الإجراءات وحوكمتها في تخصيص الأراضي الصناعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أكدوا، خلال الاجتماع، أهمية مشروع المثلث الذهبي، وضرورة أن يكون على أولوية الاهتمام، حيث يستفيد منه عدد من محافظات الصعيد.

ونوهوا بعقد مؤتمر في صعيد مصر برعاية الاتحاد الشهر المقبل، ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بورقة عمل يتم عرضها على الحكومة، وذلك فيما يتعلق بدفع وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة بكل من مدينتي طابا ونويبع.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف، مجددا تأكيده أن هناك اهتماما بوضع تيسيرات ومحفزات لهذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.

واستعرض الاجتماع بعض مطالب المستثمرين بمدينتي أكتوبر ودمياط الجديدة، وغيرهما من المدن، بما يسهم في زيادة الاستثمارات.

حضر الاجتماع: المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسمين محمد فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد، والدكتور أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد خميس، أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.