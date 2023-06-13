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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: لم نفتح خط ائتمان مع الهند حتى الآن من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:12 مساءً - – قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، يوم الاثنين، إنه لم يُفتح خط ائتمان مع الهند حتى الآن، مضيفا أن المناقشات جارية فيما يتعلق بسداد أموال الواردات باستخدام عملات أخرى غير الدولار.
وأشار إلى إن مناقشات مماثلة تجري حاليا مع روسيا والصين أيضا.
وأضاف في تصريحات لرويترز “لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا المقام، لكن هناك مناقشات حتى يمكن التداول بالعملات المحلية لكل من الدول سواء في الهند أو في مصر أو في روسيا أو في الصين”.
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