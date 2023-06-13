انت الان تتابع خبر التضخم في ألمانيا يهبط لأدنى مستوى في 15 شهرا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ألمانيا إلى 6.1 بالمئة خلال مايو الماضي، عند أدنى مستوياته في 15 شهرا، مقابل 7.2 بالمئة في أبريل، وبما يتماشى مع البيانات الأولية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء إن الأسعار انخفضت بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مايو، بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة في أبريل.

التراجع في معدل التضخم، بحسب القراءة الأخيرة التي أصدرها مكتب الإحصاء الألماني، جاء مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، ومع ذلك فإنه لا يزال في مستويات مرتفعة وبعيدة عن المعدلات المستهدفة في منطقة اليورو عند 2 بالمئة.