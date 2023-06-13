السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحا لرفات عظماء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء “مقبرة الخالدين” في موقع مناسب؛ لتكون صرحا يضم رفات “عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن”.

وطالب بأن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ونقلها من خلال المتخصصين والخبراء، ليشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح “شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال”.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية؛ لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وتتولى اللجنة تحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تدرس اللجنة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يعلن عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو المقبل.