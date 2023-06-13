أسعار النفط تهوي 4% عند التسوية قبل اجتماع الفيدرالي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 02:08 مساءً - – انخفضت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل عند التسوية يوم الاثنين بعد أن سلط محللون الضوء على زيادة الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبيل بيانات التضخم الرئيسية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.95 دولار، أو ما يعادل 3.9%، لتبلغ عند التسوية 71.84 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.05 دولار، أو ما يعادل 4.4% ليبلغ عند التسوية 67.12 دولار للبرميل.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط صباح يوم الأحد بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران.

وتبلغ توقعات البنك لسعر خام برنت لشهر ديسمبر الآن 86 دولارا للبرميل، انخفاضا من 95، و81 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، انخفاضا من 89.

وتأتي المراجعة في بداية أسبوع حافل يجتمع خلاله البنك المركزي المصري الأمريكي، ومن المتوقع أن يترك خلاله أسعار الفائدة دون تغيير لهذا الشهر. لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن البنك قد يستأنف رفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، وفقا لما قاله روبرت يوجر، المحلل في (يو.بي.إس).

ويعزز رفع الفائدة العملة الأمريكية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

ولم ينمُ بعدُ طلب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام والمنتجات المكررة في العالم، وهو ما يؤرق المستثمرين أيضا.

وقد يؤدي هذا إلى خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية للطلب. وتصدر كل من المنظمتين تقريرها الشهري عن أوضاع السوق يوم الثلاثاء.

وتكبد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو.