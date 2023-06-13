نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 6.1% خلال مايو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق للمقارنة مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ارتفع 6.1% على أساس سنوي في مايو، وهو ما يؤكد البيانات الأولية. وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت 0.2% بالمقارنة مع شهر أبريل.

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