مال وأعمال

التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 6.1% خلال مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 6.1% خلال مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق للمقارنة مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ارتفع 6.1% على أساس سنوي في مايو، وهو ما يؤكد البيانات الأولية.

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وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت 0.2% بالمقارنة مع شهر أبريل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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