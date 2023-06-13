ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2310 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما صعدت الأوقية بالبورصة العالمية في نطاق محدود، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات مؤشر التضخم في وقت لاحق اليوم، واجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة غدًا الأربعاء.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2310 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1964 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2640 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1980 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1540 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18480 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2300 جنيه.

بينما تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1961 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1954 دولارًا.

وتترقب الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري بعض البيانات الاقتصادية كمؤشر التضخم الأمريكي وقرار الفيدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة، لما لها من تأثير قوي على حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي، في ظل تراجع حركة المبيعات واستقرار سعر صرف الدولار بالأسواق الرسمية والموزاية.