انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة في السوق المحلي الثلاثاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3196 طنا، منها 2233 طن خضار، و795طن فواكه، و167 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25، والبطاطا بين 20 و28، والبندورة بين 7و 12، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 25 و40، والليمون بين 50 و70، والموز البلدي بين 50 و65قرشا.