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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في أمريكا يخالف التوقعات ويتباطأ إلى 4% خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:10 مساءً - وكالات _ تباطأت وتيرة التضخم السنوي في أمريكا خلال مايو من عام 2023 لتبلغ 4% مقابل توقعات كانت تشير إلى 4.1%.
هذا وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي لشهر مايو نموًا بـ 4.0%، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء. فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 4.1% بعد ارتفاعه بـ 4.9% في البيانات السابقة.
أما على مستوى شهري فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم بنسبة 0.1%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 0.2% تباطؤ عن صعوده بـ 0.4% في بيانات إبريل.
وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بدون الغذاء والطاقة) على أساس سنوي عن شهر مايو صاعدًا بـ 5.3%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 5.3% تباطؤًا من صعوده بـ 5.5% في إبريل.
وعلى أساس شهري ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية عن شهر مايو في أمريكا بنسبة 0.4%، فيما توقع الخبراء أن تصعد بنسبة 0.4%.
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