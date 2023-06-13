مال وأعمال

التضخم السنوي في أمريكا يخالف التوقعات ويتباطأ إلى 4% خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في أمريكا يخالف التوقعات ويتباطأ إلى 4% خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:10 مساءً - وكالات _ تباطأت وتيرة التضخم السنوي في أمريكا خلال مايو من عام 2023 لتبلغ 4% مقابل توقعات كانت تشير إلى 4.1%.

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هذا وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي لشهر مايو نموًا بـ 4.0%، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء. فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 4.1% بعد ارتفاعه بـ 4.9% في البيانات السابقة.

أما على مستوى شهري فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم بنسبة 0.1%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 0.2% تباطؤ عن صعوده بـ 0.4% في بيانات إبريل.

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وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بدون الغذاء والطاقة) على أساس سنوي عن شهر مايو صاعدًا بـ 5.3%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 5.3% تباطؤًا من صعوده بـ 5.5% في إبريل.

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وعلى أساس شهري ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية عن شهر مايو في أمريكا بنسبة 0.4%، فيما توقع الخبراء أن تصعد بنسبة 0.4%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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