السعودية: إنشاء مركز لتزويد السفن بالوقود في ميناء ينبع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 09:12 صباحاً - العربية دوت نت – أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في السعودية وشركة “ألبا نوفا” العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.

وأشارت “موانىء” إلى أن المشروع ينفذ بالشراكة مع وزارة الطاقة، وتبلغ مساحة المركز الجديد 393 ألف متر مربع بقيمة تتجاوز ملياري ريال، ويهدف إلى إنشاء خزانات لتخزين وتجارة وخلط المواد البترولية.

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع هو بوابة انطلاق صادرات المملكة البترولية لدول العالم، والميناء الأكبر في تحميل النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر.