بوتين: روسيا تدرس الانسحاب من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 10:14 صباحاً - – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، مضيفا أن موسكو تعرضت “للخداع” بشأن تنفيذ أجزاء من الاتفاق تتعلق بصادراتها.

وأضاف بوتين، في لقاء مع مراسلين عسكريين مؤيدين للكرملين أذاعه التلفزيون، أن الاتفاق، الذي جاء بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، كان يهدف إلى مساعدة الدول “الصديقة” في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكن أوروبا كانت أكبر مستورد للحبوب الأوكرانية التي صارت مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في كييف.