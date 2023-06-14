بايدن: بيانات التضخم الأمريكية سارة لكن يجب فعل المزيد لكبحه

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 10:14 صباحاً - – وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيانات التضخم يوم الثلاثاء بأنها تمثل “أنباء سارة للأسر التي تعمل بجد”، وقال إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض تكلفة المعيشة في البلاد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وسجلت أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة متواضعة في مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4% في أبريل.

وفي 12 شهرا حتى مايو، ارتفع المؤشر 4%، وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9% في أبريل.