مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بعد خفض الفائدة في الصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بعد خفض الفائدة في الصين من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:12 مساءً - وكالات – سجلت أسعار النفط مكاسب بأكثر من 3% عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط توقعات بتراجع الطلب على الخام ومع صدور التقرير الشهري لأوبك.

predco_adv_2021

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.45 دولار أو 3.4% إلى 74.29 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.4% مسجلة 69.42 دولار للبرميل.

BonatMisr

وتأتي مكاسب النفط بعدما تكبد خسائر تتجاوز 4% يوم الإثنين بفعل مخاوف متعلقة بأداء الاقتصاد الصيني.

HapiSalonWhite

وأبقى التقرير الشهري لأوبك على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع آمال بزيادة الطلب على الوقود بعدما خفض بنك الشعب الصيني سعر فائدة الإقراض قصير الأجل للمرة الأولى في 10 أشهر.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بعد خفض الفائدة في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا