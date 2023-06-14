أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بعد خفض الفائدة في الصين

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:12 مساءً - وكالات – سجلت أسعار النفط مكاسب بأكثر من 3% عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط توقعات بتراجع الطلب على الخام ومع صدور التقرير الشهري لأوبك.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.45 دولار أو 3.4% إلى 74.29 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.4% مسجلة 69.42 دولار للبرميل.

وتأتي مكاسب النفط بعدما تكبد خسائر تتجاوز 4% يوم الإثنين بفعل مخاوف متعلقة بأداء الاقتصاد الصيني.

وأبقى التقرير الشهري لأوبك على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع آمال بزيادة الطلب على الوقود بعدما خفض بنك الشعب الصيني سعر فائدة الإقراض قصير الأجل للمرة الأولى في 10 أشهر.