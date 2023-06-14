انت الان تتابع خبر الاحتياطيات الأجنبية بالأردن الأعلى بتاريخ المملكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، الأربعاء، إن الطلب على الدينار الأردني، يشهد "ارتفاعا كبيرا في الفترة الحالية، نتيجة حركة السياحة الداخلية والوافدة".



وأكد سلطان، أن الأيام المقبلة "ستشهد ارتفاعا آخر للطلب على الدينار، مع قرب حلول عيد الأضحى، وعودة المغتربين"، وفقا للمملكة.



وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن تجاوزت 17 مليار دولار، وهي "الأعلى في تاريخ الأردن".



وأضاف، أن الطلب على الريال السعودي يشهد "ارتفاعا حاليا، بسبب موسم الحج، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الجنيه المصري والليرة التركية، نتيجة السياحة الخارجية".