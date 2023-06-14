مال وأعمال

مصر تشتري 18 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تشتري 18 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:12 مساءً - _ قالت هيئة السلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 18 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية.

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وأضافت الهيئة أن الشحنة تشمل 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس و12 ألفا من زيت الصويا.

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كانت مصر قد اشترت في أبريل الماضي 35 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية، وبلغ أقل عرض تم تقديمه في الممارسة 1038 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن لشراء 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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