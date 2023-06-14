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الاقتصاد البريطاني يعاود النمو في أبريل بدعم تعافي مبيعات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني يعاود النمو في أبريل بدعم تعافي مبيعات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 07:14 مساءً - العربية نت _ شهد الاقتصاد البريطاني انتعاشا في أبريل، مع تعافي المبيعات، خاصة مبيعات السيارات، وفق إحصاءات رسمية.

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وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% خلال الشهر. وجاءت الزيادة متماشية مع التوقعات، لكنها لم تعوض الانكماش بنسبة 0.3% الذي شهده الاقتصاد في مارس.

إلا أنه يتوقع على المدى الطويل أن ينمو الاقتصاد البريطاني بالكاد، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والإضرابات في عدد من القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والنقل.

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وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون المملكة المتحدة في مؤسسة بانثيون ماكروإيكونوميكس، صامويل تومبس، إنه يتوقع أن يظل النمو في الربع الثاني دون تغيير عن الربع الأول، مع استمرار الإضرابات.

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علاوة على ذلك توقع تومبس أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة للأسر إلى تعزيز النمو في النصف الثاني من العام، قائلا “يتعين أن يحدث انتعاش بطيء ولكن مطرد في النصف الثاني من العام الجاري”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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