الطاقة الدولية: الصين والهند تستحوذان على 56% من صادرات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 09:12 مساءً - وكالات _ قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير اليوم الأربعاء، إن الصين والهند تستحوذان على 56% من صادرات النفط الروسية في مايو.

من جهة أخرى، أكدت الوكالة أن المعروض النفطي العالمي انخفض بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 101 مليون برميل يوميا في مايو، إثر التخفيضات الإضافية من قِبل بعض منتجي أوبك.

وأشارت إلى أن الاستثمار النفطي كاف لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2028.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الاستثمار النفطي في 2023 إلى أعلى مستوى منذ عام 2015.

وأضافت، أن عام 2024 سيشهد نهاية تعافي الطلب بعد الجائحة بنمو يبلغ 860 ألف برميل يوميا.

وتوقعت وكالة الطاقة تراجع نمو الطلب السنوي على النفط من 2.4 مليون برميل يوميا العام الحالي إلى 400 ألف برميل يوميا في عام 2028.