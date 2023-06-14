الفيدرالي الأميركي يقرر تثبيت الفائدة

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رياض - احمد صلاح - في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022.



وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5-5.25 بالمئة، لكنه توقع زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام الجاري.



وفيما يلي أهم ما جاء في قرار الفيدرالي:



الفيدرالي يتوقع وصول الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية العام الجاري



الفيدرالي يتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.1% خلال العام الجاري



الفيدرالي: يرفع توقعاته للنمو إلى 1% هذا العام ويخفضه للعامين 2024 و2025 بشكل طفيف



الفيدرالي: معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسنواصل العمل على إعادتها لمستهدفاتها



وكانت بيانات التضخم الأميركية أظهرت تراجعا كبيرا، إذ تباطأت في مايو إلى 4.0 بالمئة بوتيرة سنوية، مقابل 7.9 بالمئة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2021.



وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9.1 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ حوالي 4 عقود.



غير أن التضخم يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2 بالمئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار.



ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدر أرقامه لشهر مايو في نهاية يونيو والذي عاود الارتفاع في أبريل ليصل إلى 4.4 بالمئة بوتيرة سنوية.



في غضون ذلك، سجل مؤشر أسعار المنتجين تراجعا بنسبة 1.1 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي، فيما كانت توقعات رويترز تشير إلى ارتفاع بـ 1.5 بالمئة، وكان قد سجل في أبريل 2.3 بالمئة.



وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 بالمئة في مايو، فيما توقع الخبراء انخفاضه بـ0.1 بالمئة، وكان قد سجل في أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.2% وفق للبيانات الصادرة اليوم 14 يونيو.





