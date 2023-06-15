عاجل.. السيسي: لا مساس بسعر الصرف إذا تعلق الأمر بالأمن…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يسأل الحكومة دائمًا “هل الوعاء الدولاري في مصر يحتاج إلى تحفيز بزيادة سعر الصرف؟ هل يكفي الطلب من الدولار؟”، مضيفًا: “إذا كانت الإجابة نعم فتحرير سعر الصرف أكثر من ذلك أمر مطلوب”، واستدرك: “لكن ممكن تقول أكثر من ذلك لكن نتيجته ستؤثر على تسعير الكثير من المنتجات”.

وأضاف السيسي، في مداخلة خلال فعاليات مؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: “لكن عندما يتعلق الموضوع بأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع فيها لن يحدث (في إشارة إلى عدم زيادة سعر الصرف)، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين لن نبقى في مكاننا”.

وأكد الرئيس ضرورة الانتباه عند الاقتراب من سعر الصرف حتى لا ندخل في أزمة “فوق خيالك”.

وضرب السيسي مثلا باستيراد اللحوم، قائلا: “لو بجيب طن اللحوم مثلا بألفين دولار، حين يكون الدولار يساوي 6 جنيهات غير لما يكون الدولار يساوي 16 أو 30 جنيها”.

وأضاف: “لو بجيب العلف من داخل مصر لن أتأثر بسعر الدولار، لكننا نستوردها من الخارج”.

كما أشار إلى دعم المشتقات البترولية، قائلًا إن دعمها كاد يصل إلى الصفر، لكن “رجعت تاني” بسبب زيادة سعر الصرف.