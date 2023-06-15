السيسي: لجأنا للأسواق الدولية للحفاظ على رصيد احتياطي نقد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت تتجه في السنوات الأخيرة إلى الأسواق الدولية لشراء 3-4 مليارات دولار حتى تحافظ على رصيد احتياطي نقد أجنبي عند 34 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لتغطية واردات 3 – 4 شهور.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة في مداخلة خلال فعاليات مؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: “كنا بننزل نجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا.. ما نقدرش نعمل كدة تاني”.

وشدد السيسي على أهمية خفض فاتورة الاستيراد بالدولار، وزيادة الصادرات، وتقليل المستلزمات اللي نستوردها من خلال توطين صناعات عديدة، لافتا إلى وجود قائمة 150 منتجا أو مستلزم إنتاج توطينها سيوفر 25 إلى 30 مليار دولار ندفعهم بالفعل الآن.

وأشار إلى أن إدخال هذه المستلزمات في الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلي.

وتابع أن هناك مستلزمات بسيطة للغاية تستورد من الخارج، وهي فرص عمل للناس؛ لأنها ليست تكنولوجيا حرجة، أو متقدمة، مناشد المصريين قائلا: “الدولة ليست ملكا للحكومة ولا ملكي وإنما ملكنا ولا بد من نجاحها بنا جميعا”.