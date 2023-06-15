مال وأعمال

مسؤول روسي: مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤول روسي: مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 10:10 صباحاً - العربية دوت نت – قال السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، إن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

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وأوضح أن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي نقل التجارة، بأكبر قدر ممكن، إلى العمل بعملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر”.

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وأشار بوريسينكو إلى أن مصر بشكل عام، تبدي رغبة كبيرة في تطوير التجارة وأنواع أخرى من التعاون الاقتصادي مع روسيا، موضحاً: “الآن تجري عملية بناء آليات جديدة للتسويات المتبادلة في العمليات التجارية”، وفق وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وكان وزراء خارجية دول “بريكس”: عقدوا في الثاني من يونيو الماضي اجتماعاً في كيب تاون بجنوب إفريقيا، حضره أيضا وزراء خارجية 12 دولة من دول الجنوب العالمي، أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى المجموعة، مثل السعودية، والإمارات، ومصر، وجزر القمر، والأرجنتين، وبنغلاديش، وفنزويلا، والجابون، ولكونغو، وإندونيسيا، وإيران، وكوبا .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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