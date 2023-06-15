السيسي يوجه بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 11:08 صباحاً - أش أ – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكدا تقديم المساعدة والدعم لأي شركة ناشئة؛ لتكون قدرتها على التواصل والتأثير في السوق بشكل أكثر.

وقال السيسي، على هامش زيارته لجامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، إن الحكومة تنفق ما بين 24 مليار دولار إلى 30 مليارا سنويا لجلب مستلزمات إنتاج لنحو 150 منتجا، غير أنه قال إن الحكومة لديها دراسات جدوى، لهذه المنتجات لتعمل فيها الشركات بالسوق المصرية بشكل مباشر، تجنب الدولة نفقات استيرادها.

وضرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مثالا لطلمبات المياه، قائلا: “هناك 5 شركات كبيرة تعمل في هذا المجال، لكنها لا تنتج كل ما يحتاجه السوق، فعلى سبيل المثال محطات المعالجة ومحطات الرفع على مستوى وزارات الري والزراعة والإسكان تحتاج طلبمات عملاقة لا يتم تصينعها في مصر، مؤكدا دعم الحكومة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال لسد احتياجات السوق المحلية”.

وفي السياق ذاته، قال أحد مسئولي شركة انطلاق لريادة الأعمال الناشئة، إنه “كلما زادت الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ زاد حجم الشركات الناشئة، بحجم استثمارات أكبر”، ودلل على ذلك بالقول إنه جرى خلال الخمس سنوات الماضية “جمع” استثمارات تبلغ مليارا ونصف المليار دولار.

وأضاف أنه “حال استطعنا تحقيق نمو بنسبة 50 %؛ فسنتمكن خلال عام 2030 من إقامة شركات ناشئة باستثمارات أجنبية تبلغ 8 مليارات دولار، لاسيما وأن هناك 3 شركات تعدت قيمتها المليار دولار”. كما أكد ضرورة العمل من أجل إنشاء 20 شركة في مصر بحلول عام 2030.