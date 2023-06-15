النفط ينخفض 1.5% بعد توقع الفيدرالي الأمريكي مزيدا من رفع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 12:12 مساءً - – تراجعت أسعار النفط 1.5% يوم الأربعاء بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) مزيدا من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب بعد ساعات فقط من إظهار بيانات حكومية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.09 دولار، أو 1.5%، عند 73.20 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو 1.7%، إلى 68.27 دولار عند التسوية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1.5% في وقت سابق من الجلسة. وزادا بأكثر من 3% في الجلسة الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي المصري الصيني سعر الإقراض قصير الأجل.

وترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعاته الاقتصادية الجديدة إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام في ظل اقتصاد أقوى من المتوقع وتراجع أبطأ في التضخم.