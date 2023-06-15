نعرض لكم الان تفاصيل خبر لامانشا يستثمر في استحواذ على منجمين للنيكل والنحاس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 03:12 مساءً - دوت الخليج _ أعلن صندوق لامانشا المدعوم من لجنة استشارية يرأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس، استثمار 100 مليون دولار أمريكي عبر أحد أذرعه في دعم صفقة استحواذ شركة ACG Electric Metals على مناجم اتلانتيك نيكل وMineraçao Vale Verde في البرازيل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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