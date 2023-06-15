التضخم في السعودية يرتفع إلى 2.8% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 04:14 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2.8% على أساس سنوي في شهر مايو من 2.7% المسجلة في أبريل، بما يوافق التوقعات.

ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في مايو، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظرًا لوزنها في المؤشر حيث تبلغ 21%.

وكذلك، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في المملكة بنسبة 0.9%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4% وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 8.5%، كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بلغت نسبته 1.6، متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.2.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 5%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 5.2%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 3%، متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.5%.

وسجل قسم الترفيه والثقافة في السعودية ارتفاعًا بنسبة 3.8% متأثرًا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 14.1%.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيت وتجهيزات المنزل بنسبة 2%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 3.3%.