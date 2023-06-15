انت الان تتابع خبر البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرّرت لجنة عمليّات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير.



وأكدت اللجنة، التزامها الكامل بالمُتابعة الدّقيقة للمُستجدّات المتعلّقة بأداء الاقتصاد الوطنيّ، لا سيّما المؤشّرات النّقديّة والمصرفيّة، وبصورةٍ متزامنة مع المتابعة الدّقيقة للمُستجدّات الاقتصاديّة العالميّة، وأداء الأسواق الماليّة والسلعيّة، وتوجّهات السّياسات النّقديّة للبنوك المركزيّة، دوليًّا واقليميًّا، لمواجهة الضّغوط التّضخميّة.



كما أكّد البنك المركزيّ استعداده التّام لاتّخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات تكفل استمراريّة الحفاظ على الاستقرار النقديّ في المملكة وسلامة الجّهاز المصرفيّ ومنعته.

