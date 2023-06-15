انت الان تتابع خبر المالية: 65.7 % انخفاض المنح الخارجية خلال الربع الأول من 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت المنح الخارجية خلال الربع الأول 2023 إلى 10.1 مليون دينار مقارنة مع 29.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبواقع 19.3 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 65.7%، بحسب ما ذكر أمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي الخميس.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، عزا هذا الانخفاض في المنح الخارجية إلى "الظروف الإنسانية في العالم وتوجيه الدعم لها لتجاوزها".

وقال خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، "الأزمة الروسية الأوكرانية والزلازل الذي ضرب سوريا وتركيا وما يحدث في السودان، جميعها أزمات كان لها حصة الأسد من الدعم العالمي، وهذا ما تسبب بانخفاض المنح للأردن من الدول المانحة"، وفق ما ذكرت المملكة.

في حين ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.9955 مليار دينار، وبنسبة 9.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، بحسب الشبلي، وذلك خلال الاجتماع مع اللجنة النيابية.

وقال الشبلي إن الإيرادات المحلية "ارتفعت خلال الربع الأول 2023 إلى 1.9955 مليار دينار مقارنة مع 1.8291 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2022، وبواقع 166 مليون دينار، وبنسبة 9.1%".

وكذلك، زادت الإيرادات الضريبية إلى 1.4907 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، مقارنة مع 1.4133 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبواقع 77.5 مليون دينار، وبنسبة 5.5%.

في المقابل، سجل إجمالي الإنفاق ارتفعا ليصل إلى قرابة 2.388 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 2.204 مليار دينار بواقع 184 مليون دينار، وبنسبة زيادة وصلت إلى 8.4%.