مال وأعمال

نمو دون التوقعات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو دون التوقعات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 06:12 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع 3.5% خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو ما جاء دون التوقعات بشكل طفيف، إذ يزيد تباطؤ الطلب في الداخل والخارج من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.

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وتعد قراءة مايو هي أبطأ نمو منذ فبراير.

كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا انحسار النمو في الإنتاج إلى 3.6% من 5.6% في أبريل.

وأفات بيانات من المكتب الوظني للإحصاء في الصين بأن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، قفزت 12.7% في مايو عن الفترة نفسها من العام السابق، متباطئة عن زيادة بلغت 18.4% في أبريل.

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وكان المحللون يتوقعون زيادة 13.6%.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كوفيد.

لكن بدا بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول فقد قدرًا كبيرًا من الزخم، مما دفع البنك المركزي المصري الصيني هذا الأسبوع إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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