الكرملين: لا آفاق إيجابية بشأن تجديد اتفاق تصدير الحبوب

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 10:10 مساءً - – قال الكرملين اليوم الخميس، إنه لا يرى أي آفاق إيجابية فيما يتعلق بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لأن بنود الاتفاق ذات الصلة بروسيا لم تتحقق بعد.

وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، “العمل متواصل لكننا، بكل صراحة، لا نرى أي آفاق إيجابية تُذكر. كل ما تم الاتفاق عليه بخصوصنا لم يتحقق”.

وأوضح أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى.