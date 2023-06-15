مال وأعمال

مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع في مايو وطلبات إعانة البطالة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع في مايو وطلبات إعانة البطالة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 10:10 مساءً - _ ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في مايو، بفضل الاقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يساعد في دعم الاقتصاد خلال ربع السنة الحالي.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل،  وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1 بالمئة.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة الشهر الماضي.

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وجرى تعديل البيانات لشهر أبريل لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.6 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة كما ورد سابقا.

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ومن ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة العمل يوم الخميس مرونة سوق العمل، إذ أظهر استقرار طلبات الحصول لأول مرة على إعانة البطالة الحكومية دون تغير عند رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 262 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته تقديم 249 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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