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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع إلى 1.96 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يونيو 2023 10:10 مساءً - انخفض عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 49.6% خلال مارس الماضي، ليصل إلى 1.96 مليار دولار، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من 2022.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% لتبلغ 3.75 مليـار دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2022، وسط انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والبترول الخام وكذلك الملابس الجاهزة.
كما أشار التقرير، إلى تراجع قيمة واردات مصر بنسبة 40.6%، حيث بلغت 5.71 مليار دولار خلال شهـر مارس 2023، مقابل 9.61 مليار دولار من نفس الشهر من 2022، وذلك بسبب انخفاض واردات الأدوية وكذلك القمح والمواد الأولية من حديد وصلب.
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