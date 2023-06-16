انت الان تتابع خبر أسعار البصل في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يونيو.. هبط الحقوا خزنوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار البصل في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 أثناء التعاملات الصباحية بجميع أنواعه المختلفة ومن أبرزها الأحمر والأبيض، وهي من أبرز الأشياء التي يبحث عنها جميع ربات المنازل بشكل مستمر.

أسعار البصل في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يونيو

وشهدت أسعار البصل في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يونيو حالة من الهبوط البسيط، وذلك لأنه من أكثر الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، وفي الفترة الماضية كان مرتفع كثيراً بسبب العدد من العوامل المختلفة، وبشكل خاص بسبب قلة زراعته هذا العام والأسعار تأتي كما يلي:

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور ما بين 10 جنيهات و12 جنيهاً.

وجاء سعر طن البطل وصل إلي 10 آلاف جنيه.

وسجل سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير بـ 14 ألف جنيه للطن.أسعار البصل في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يونيو

آخر أخبار أسعار البصل اليوم

وزاد البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار البصل بجميع أنواعه المختلفة، وذلك نظراً إلى ارتفاعه الكبير في الساعات الأخيرة الماضية، ويعتبر من الخضروات الأساسية التي توضع في الكثير من الأكلات، وأيضاً يقومون بشراء كميات كبيرة منه في العديد من الأوقات المختلفة، وسعره مخفض كثيراً في سوق العبور عن الأسواق الأخرى ويأتي كما يلي:

تراوح سعر البصل من 9 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة حتى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل الأحمر في أسواق التجزئة وصل لـ 13.2 جنيه، مسجلًا أدنى سعر له 8 جنيهات، مقابل أعلى سعر له بقيمة 17 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق نحو 13 جنيهًا، وسجل أقل سعر للبصل نحو 8 جنيهات مقابل 20 جنيهًا أعلى سعر له في أسواق التجزئة.

متوسط سعر البصل في منافذ بيع السلع الغذائية نحو 3.95 جنيه، مقابل أعلى سعر 12 جنيهًا.