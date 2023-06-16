انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو 2023.. هزة أرضية مدمرة لعيار 21 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري، تراجعاً حديداً لدي محالات الصاغة في جميع المحافظات، وذلك في بداية التعاملات اليومية، بعدما كانت تسجل ارتفاعاً في الأيام القليلة الماضية.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيه ، لاسيما وأنه الأكتر تداولاً ومبيعاً في مصر بشكل كبير، حيث أنه وصل إلي أدني مستوي له وهو 2280 جنيها إلي بعدما كان يسجل 2800 جنيه، قبل قرار الحكومة المصرية بإعفاء الذهب من الجمارك.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1520 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1962 جنيها بتراجع يقدر 10 جنيهات عن تعاملات أمس الخميس

سعر جرام الذهب عيار 21 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2280 جنيها، بتراجع يقدر 11 جنيه عن تعاملات أمس الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 24 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2617 جنيها، بتراجع يقدر 12 جنيه عن تعاملات أمس الخميس.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو 2023:أسعار الذهب اليوم

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 18320 جنيها، بتراجع يقدر 15 جنيه عن تعاملات أمس الخميس.

سعر الذهب عالميا:

شهد سعر الذهب على المستوي العالمي حالة من التراجع خلال تعاملات اليوم، حيث وصلت العقود الفورية للذهب 1,936.37دولار بمعدل زيادة 5.31، البالغ نسبته 0.25 %) وذلك بعد ظل متراجعة في الأسبوع الماضي.

اجتماع الفيدرلي الأمريكي :

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً بعد القرارت التي تصدرت عن اجتماع لجنة