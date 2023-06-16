انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16 يونيو: صدمة كبيرة في السوق الآن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 في الأسواق بجمهورية مصر العربية وذلك بعد تراجعها على مدار الثلاثة أيام الماضية.وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت حالة من الانخفاض في الفترة الحالية بعد الزيادات الكبيرة التي حدث في الفترة السابقة جراء ارتفاع أسعار الأعلاف الناجمة عن قلة الكميات الموجودة في الأسواق، بعد عدم الإفراج عن الشحنات في الموانئ، الأمر الذي أدي إلي عزوف عدد كبير من مربي الدواجن في مصر، مما جعل هناك حالة من الزيادة في أسعار الدواجن والكتكوت الأبيض والبيض، فق ما كشفت عنه شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية

وأوضحت شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية أسعار الدواجن والبيض اليوم، يتم إضافة لها بعض الزيادة في الأموال نتيجة تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16 يونيو :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 76.97 جنيه، بزيادة 1.30 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 103.27 جنيه، بزيادة 3جنيه،

3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 85 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 16 يونيو :

في هذا السياق أكدت البيانات الصادرة عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، شهد سهر كرتونة البيض اليوم الخميس حالة من الزيادة في أسعارها، خلال تعاملات اليوم بالنسبة للبيض ولأحمر، أما البيض البلدي فشهد استقراراً، وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس.

في التقرير التالي سوف نكشف عن سعر كرتونة البيض، والتي قد تشهد زيادة من 2 إلي 5 جنيه من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”106.75 جنيه، بارتفاع جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “106.75 جنيه، .

3- كرتونة البيض البلدي “115.75 جنيه