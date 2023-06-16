الاتحاد الأوروبي يعتزم إلغاء القيود المفروضة على بعض الشركات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 12:16 مساءً - بلومبرج _ يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء خطط فرض قيود على 10 شركات صينية بدعوى أن لها علاقات مع روسيا ، في الوقت الذي يقترب فيه الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

وقالت مصادر مطلعة بحسب “بلومبرج” إن الاتحاد أعد مقترحا لفرض قيود على الصادرات إلى 8 شركات صينية يرى الاتحاد أنها تزود الشركات الروسية بتكنولوجيا محظورة. وتم رفع أسماء 5 شركات من القائمة بعد تأكيدات من مسؤولين صينيين بأنها لا تتعاون مع الشركات الروسية.

وقال مصدر إن الاتحاد مازال يدرس إلغاء خطط فرض قيود على 3 شركات مقرها هونج كونج.

يأتي ذلك فيما يبحث الاتحاد الأوروبي الحزمة رقم 11 من العقوبات التي تستهدف روسيا.

ويحاول الاتحاد منذ أسابيع الوصول إلى اتفاق بشأن الحزمة نتيجة الخلافات بين الدول الأعضاء حول مدى التشدد في تطبيق العقوبات.