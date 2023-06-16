تراجع الذهب وارتفاع النفط

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رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة وإشارات الفدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأونصة، كما لم يشهد البلاتين تغيرا يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نيسان.

وعلى صعيد آخر، سجلت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا جديدا اليوم الجمعة، بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.78 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4 بالمئة في أيار عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.