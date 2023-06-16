قطر تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في العراق خلال السنوات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 03:12 مساءً - _ نقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة.

ووصل الأمير القطري إلى بغداد في زيارة رسمية تم خلالها توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والاستثمار.