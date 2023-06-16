انت الان تتابع خبر أردنيون في عُمان يشاركون في المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت الهيئه الإدارية لرجال الأعمال الأردنيين في سلطنة عمان في اجتماعها الثاني لهذا العام والذي عقد يوم أمس، المشاركة في المؤتمر الثامن لرجال الأعمال الأردنيين المنوي عقده خلال شهر آب المقبل، تلبية للدعوة التي تلقتها من الهيئة المنظمة للمؤتمر.

وقد تم في الاجتماع التأكيد على أهمية مشاركة رجال الاعمال الأردنيين المغتربين في مشاريع استثمارية في الأردن هدفها توفير أيدي عاملة للمساهمة في الحد من البطالة.

هذا وطالب الجميع خلال الاجتماع تفعيل وتطبيق قوانين حماية الإستثمار وتشجيع المستثمرين و ركزوا على الإعفاء الحقيقي لرؤوس أموال الأردنيين المغتربين من ضريبة الدخل لأنها رؤوس أموال منشأها الدول التي يعملون بها.

وفي ختام الإجتماع قرروا تقديم ورقة عمل مشتركة للمؤتمر.