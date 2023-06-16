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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية: تراجع إيرادات النفط الروسي 50% منذ تحديد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية بحوالي 50% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق ما أفاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، بعد ستة أشهر على بدء العمل بسقف الأسعار.
وكان تحالف يضم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد حدّد ديسمبر الماضي سقفًا لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للحد من إيرادات موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا، مع الحرص على مواصلتها إمداد السوق العالمية.
وقال أدييمو في ندوة في واشنطن إن الإيرادات النفطية تراجعت مقارنة بالعام السابق “على الرغم من أن روسيا تصدّر حاليًا مزيدًا من النفط الخام مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب”.
وتابع “على الرغم من الزيادة في الصادرات، تكسب روسيا أموالاً أقل لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ25% مقارنة بغيره في العالم”.
ولدى سؤاله بشأن الآلية التي تعتمدها واشنطن لتقدير الإيرادات الروسية، قال مسؤول في الخزانة الأمريكية طالبًا عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة لديها أدوات عدة، بما في ذلك مراقبة أسعار السوق التي تتلقاها الجهات المصدّرة الروسية لقاء النفط.
وأضاف إن مسؤولين روسًا أشاروا أيضًا إلى ضغوط ناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، علمًا بأن أي موعد لم يحدد لرفع السقف المفروض على أسعار النفط الروسي.
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