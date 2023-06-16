نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتجه للصعود بعد خسارته لأسبوعين متتاليين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي اليوم الجمعة بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا، أو 0.2%، إلى 70.78 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان حوالي 3% خلال الجلسة السابقة.

وكشفت بيانات أمس الخميس ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4% في مايو أيار عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إنه من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المنتظر في مايو، كما زادت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، مما قد يعزز الطلب.

ويتوقع المحللون أيضا أن تتلقى الأسعار دعمًا من تخفيضات إنتاج الخام الطوعية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها منذ مايو والتخفيضات السعودية في يوليو.

ومع ذلك، تخيم التوقعات الاقتصادية الضعيفة على معنويات السوق، إذ لم يحقق نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في مايو.

وقال إدوارد مويا، المحلل لدى أواندا، في مذكرة “أسعار الخام تبحث عن دعم فيما لا تزال توقعات النمو العالمي تبدو عرضة لمزيد من الصدمات من رفع الفائدة”.

ورفع البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس إلى أعلى مستوى في 22 عامًا كما كان متوقعًا.

وأشار الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع إلى زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.