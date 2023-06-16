وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره الروسي لاستعراض أوجه…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 08:08 مساءً - شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، بفعاليات الدورة الـ٢٦ من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة. ١٤ – ١٧ يونيو ٢٠٢٣.

واستهل الوزير زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعى والتكنولوجي المتقدم وكذلك المقاطعات ذات النشاط التجارى الواسع مع مصر.

كما عقد سمير اجتماعاً مع رستم میخانوف، رئيس جمهورية تاتارستان الروسية، واوليج كوروشينكو نائب رئیس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فى تاتارستان، لمناقشة مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر .

كما اجتمع وزير التجارة والصناعة مع حاكم مقاطعة روستون الروسية والتي تعد المقاطعة الرئيسة لانتاج وتصدير الحبوب والزيوت الى العالم ومنها مصر.

وشمل برنامج زيارة المهندس أحمد سمير فى أول أيام مشاركته بالمنتدى عقد اجتماع موسع مع دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقاً لنتائج أعمال اللجنة المشتركة المصریة الروسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.

فيما عقد الوزير عدد من الاجتماعات خلال اليوم الاول للمنتدي مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا.