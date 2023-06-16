وزير الطاقة الروسي: من الواقعي وصول أسعار النفط إلى 80 دولار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 08:08 مساءً - سي إن بي سي_ أكد نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة الروسي ، اليوم الجمعة، أن من الواقعي الوصول بأسعار النفط إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.

وقال شولجينوف إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بحوالي 20 مليون طن (400 ألف برميل يوميًا) هذا العام، مؤكدًا توقعات بلاده.

وتباينت أسعار النفط هذا العام إذ طغت بيانات تفيد بتباطؤ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للطاقة في العالم، على تخفيض كبار منتجي النفط في مجموعة أوبك+ للإنتاج.

ويتم تداول خام برنت فوق 70 دولارًا للبرميل بعد أن لامس مستوى 80 دولارًا في النصف الثاني من أبريل، أي أقل بكثير من ذروة تجاوزت 100 دولار العام الماضي.

وارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز معا إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميًا) في عام 2022. والمكثفات مستثناة من حصص الإنتاج التي تحددها مجموعة أوبك+ لروسيا.

وأضاف شولجينوف أيضًا أن إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا جاء أقل من التوقعات الرسمية بنسبة تصل إلى 10%.