انت الان تتابع خبر استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية والنفط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، مع نهاية أسبوع قررت الحكومة الفدرالية خلاله، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو.

وارتفع مؤشر داو جونز قبيل الإغلاق بنحو 25 نقطة، ليستقر عند 34440 نقطة، كما استقر مؤشر (S&P500) عند 4430 نقطة بعد زيادة عدة نقاط فقط.

أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاستقر عند 13756 نقطة بعد انخفاضه نحو 20 نقطة.

أما سعر النفط الأميركي الخام "وسترن تكساس"، فاستقر اليوم عند 71 دولارا للبرميل الواحد، بزيادة اقل من دولار عن يوم أمس.